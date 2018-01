Matilde Powers strøg ind i byrådet med næsten 500 personlige stemmer. Nu sætter hun sig bordenden i Socialudvalget. Foto: Allan Nørregaard

Matilde har fagligheden med sig

Furesø - 22. januar 2018 kl. 09:05 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FURESØ: Politik løber i blodet på hende, men det er fagligheden, som har givet Matilde Powers politiske ambitioner. Et forrygende valg med 486 personlige stemmer og en solid faglig baggrund indenfor sundhedsbranchen banede vejen for en af de tungeste poster i Furesø Kommune. Matilde Powers er ny formand for udvalget for Sociale forhold, Sundhed og et godt Seniorliv. I daglig tale blot Socialudvalget.

Engagementet kommer ikke fra fremmede. Hendes farfar var medlem af byrådet i Horsens for Venstre og nåede at sidde i en periode sammen med Matildes far, som var valgt ind for Danmarks Kommunistiske Parti. Matildes mor stillede også op til byrådsvalget i Horsens, det var for Enhedslisten. Til sammen formede de en socialdemokrat.

- Jeg er opdraget til, at man engagerer sig og kæmper for de sager, der er vigtige. Hvis man er utilfreds, gør man noget ved det. Alt det løber i blodet på mig, men jeg har ikke dyrket det politiske liv før nu, forklarer Matilde Powers.

Hendes vej ind i lokalpolitik er ikke helt normal. De fleste engagerer sig på grund af utilfredshed med lokale emner. Men for Matilde var det i højere grad hendes faglige baggrund, som pirrede nysgerrigheden.

- Rejsen for mig har været mit arbejde i kommunerne. Jeg har arbejdet med sundhed og ikke mindst forebyggelse på landsplan. Via det arbejde er det gået op for mig, hvor forskelligt kommunerne griber det an. Det har været min indgangsvinkel til politik, fortæller Matilde Powers.

Hun er uddannet sygeplejerske i 2006, og har arbejdet vidt omkring i sundhedsbranchen på afdelinger på Rigshospitalet og Nordsjællands Hospital. En diplomuddannelse og en kandidatuddannelse sendte hende videre i karrieren som projektleder for DGIs projekt Jump for Fun, som fokuserede på udsatte børns overvægt. I sommeren 2017 skiftede Matilde til sit nuværende job som teamkoordinator for Sex & Samfund. Undervejs stiftede hun familie. Sammen med sin mand Adam fik hun et par tvillingepiger som i dag er ti år gamle. Al den viden og erfaring bærer Matilde med sig ind i rollen som formand for Socialudvalget.

- Umiddelbart ser jeg det som noget godt, at jeg er ny i politik. Det giver basis for at se på tingene i et reflekterende lys. Vi kender sikkert alle sammen til, at tingene efter en periode kan blive en vane, siger Matilde Powers, som er glad for, at borgmester Ole Bondo Christensen fandt netop den rolle til hende.

- Jeg har hele tiden været klar over, at jeg gerne ville være med i det sundhedsfaglige arbejde, og jeg har ikke været i tvivl om, at jeg turde sætte mig i førersædet. Jeg bilder mig ind, at min faglighed vil gøre det nemmere for mig at forstå området.

Matilde Powers har allerede været på en rundtur i hele det sundheds og socialfaglige Furesø Kommune.

- Jeg har en stor opgave foran mig med at få indsigt i forholdene i den her kommune. De første to uger har jeg brugt på en rundtur til alt, hvad vi har af sundhedsfaglige og sociale enheder i Furesø Kommune. Men jeg skal også ud at være med i hjemmeplejen en hel dag. Det er vigtigt, at vi som politikere ikke bliver afskåret fra det praktiske område. Derfor har jeg også en ambition om, at vi skal holde en del af udvalgsmøderne ude på institutionerne. Der kræver smidighed for at få det til at lykkes, men det skal lykkes, siger hun med det smil, som de fleste Furesø-borgere genkender fra valgplakaterne.