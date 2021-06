Masser af sommersjov til børn og unge

Aktiviteterne er placeret rundt om i hele kommunen og giver børn og unge mulighed for at være med i nye fællesskaber og mulighed for at afprøve nye og anderledes aktiviteter. Nogle hold er allerede med venteliste, men der er stadig massere af muligheder for at afprøve nye færdigheder eksempelvis forfatterskole, friluftsliv i Furesø, boksning, ridning og mange flere.

"Vi glæder os rigtig meget til at tage imod de glade børn og unge til sommerferieaktiviteter. Det plejer altid at være nogle uger med masser af gang i den, og det er skønt at se, hvordan børnene lærer hinanden at kende på kryds og tværs, danner nye venskaber og får mulighed for at afprøve en aktivitet, de måske ellers ikke ville have prøvet. Vi håber selvfølgelig også, at børnene og de unge efterfølgende har lyst til at blive hængende i de gode fællesskaber og fx får lyst til at spille basketball i VBBK, hvor vi vægter Fællesskab, Oplevelser og Udvikling."