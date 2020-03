Markant idrætsleder stopper efter 23 år

- Jeg er glad for, at vi stadig har en god og konstruktiv bestyrelse, som varetager klubbens ønsker efter bedste evne, og mange frivillige trænere og forældre. Der er ingen tvivl om at der stadig er brug for frivillige til hjælp på flere områder for at vi stadig har en klub med et klubliv for alle vores medlemmer. For ingen klub uden vi alle løfter i samlet flok, siger Claus Christoffersen.