Markant fald i sygefraværet hos kommunens ansatte

Furesø når endelig sit mål om et sygefravær på under fem procent. Tallene er dog svære at sammenligne på grund af coronanedlukningen, vurderer forvaltningen

Furesø - 17. februar 2021 kl. 11:53 Af Louise Mørch Vilster

Hos Furesø Kommune er sygefraværet nu kommet ned under fem procent, som længe har været kommunens mål. I forhold til 2019 er fraværet faldet med 0,7 procentpoint og lander dermed på 4,6 for hele 2020. Faldet har været størst i fjerde kvartal, men der har været et fald i alle kvartaler. Det viser nye tal, som blev drøftet på det seneste møde i økonomiudvalget.

Som forvaltningen bemærker i notatet, så er det vanskeligt at sammenligne 2020 med året før, da mange medarbejdere har været hjemsendt på grund af corona. Derfor har de været mindre udsat for sæsonbetinget sygdom som for eksempel influenza. Det gælder især administrative medarbejdere og ansatte på kulturområdet.

Dækker ikke corona Tallene for sygefraværet tæller heller ikke smittede med covid-19, eller ansatte der har været i karantæne på grund af nære kontakter, der har haft coronavirus. De dækker heller ikke over fravær på grund af milde symptomer, der kunne skyldes covid-19. Det skyldes, at kommunen kan søge om sygedagpengerefusion for fravær, der skyldes covid-19, og Furesø har i 2020 fået tre millioner kroner i refusion for dette sygefravær. Derudover har det store fokus på bedre hygiegjne sandsynligvis også spillet ind, og gjort at langt færre har fået influenza.

"Der er altså mange forskellige forudsætninger, der kan have præget sygefraværsregistreringen i 2020, som ikke har været til stede i tidligere år. Dette bør tages i betragtning, når sygefraværet vurderes," skriver forvaltningen til politikerne.