Nogleogfyrre udkommer den 17. juni.

Marie har lavet landets første chatroman til voksne

Furesø - 16. juni 2021 kl. 08:39 Kontakt redaktionen

De sociale medier og de medfølgende kommunikationsmuligheder er i løbet af de sidste 20 år blevet en integreret af danskernes liv.

Den 17. juni udkommer Farumborgeren Marie Trappauds chatroman Nogleogfyrre, som både er forfatterens debutroman og den første i sin genre skrevet til voksne.

Det er ikke tilfældigt, at Marie Trappauds roman blev en chatroman. Nogleogfyrre er en kæmpestor spejling af Marie Trappauds eget liv - og livet for rigtig mange voksne mænd og kvinder, der pludselig finder sig selv midt i fyrrene, fraskilte, med delebørn og begrænsede muligheder for at gå ud om aftenen. Tastaturet og computerens blå skær bliver vejen ud af ensomheden og måden at lære nye partnere at kende på.

Da Marie Trappaud selv blev skilt efter nogle udfordrende år med to børn med autisme, fuldtidsjob og et hjem at holde sammen på, var det på Messenger hun selv rakte ud. Og historien i Nogleogfyrre er langt hen ad vejen Maries egen, ligesom messengerdialogen er en parafrase af den samtale, hun selv havde med den kæreste, hun nu syv år senere er fundet sammen med.

Hovedpersonen i Nogleogfyrre Mia minder på mange måder om forfatteren.

- Mia, der meget langt hen ad vejen ligner mig, stak lidt af i skriveprocessen, og jeg måtte lægge låg på hendes temperament af og til. Ikke desto mindre var det et kæmpestort spejl at skrive romanen, og jeg lærte rigtig meget om mig selv. Alex og Mia er ikke bange for at vise både forsiden og bagsiden af medaljen, og både mænd og kvinder vil kunne genkende sig selv i dem, fortæller Marie Trappaud

Efter en skilsmisse kommer Mia via Facebook i kontakt med Alex. De har kendt hinanden som unge, men ikke holdt kontakten ved lige. Nu er de begge nogle og fyrre, skilt og midt i livet med hjemmeboende delebørn. Hverdagspraktikken har et solidt tag i dem, og den spirende romance får bedst plads på Messenger. Gennem deres skriverier kommer de tættere og tættere på hinanden, og en intens dialog opstår.

- Det nye ved min chatroman er, at hovedpersonerne kommer til live gennem deres dialog over Messenger. Både Alex og Mia bruger begge aftenenerne hjemme på at skrive til hinanden, og gennem dialogen viser de sig som de er - råt for usødet. Chatformatet giver en følelse af at se ind bag facaden, og de to hovedpersoner viser sig som ægte mennesker, fortæller Marie Trappaud.