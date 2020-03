Marie Key kommer til Galaksen med intimkoncert til efteråret

Et stort ønske for Galakse-mandskabet er gået i opfyldelse.

- Det har længe været et ønske for Galaksen, og derfor er det med stor begejstring, at vi kan præsentere Marie Key solo. Galaksen har Nordsjællands smukkeste koncertsal med sublime lydforhold, der simpelthen er som skræddersyet til en intimkoncert med Marie Key, lyder det fra Galaksen.