Vandtårnet Højbo på Marie Alle blev sprængt bort. af Hjemmeværnet i 1979.

Marie Alle - en skjult vej i Hareskovby

Furesø - 13. marts 2020 kl. 16:05 Af Mogens Persson Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Hareskovbys sydlige udkant ved Ring IV ligger som en sidevej til Åvej, og lidt skjult oppe på en forhøjning, Marie Alle med 9 huse.

Vejen og ejendommene gemmer på en lidt spændende historie med forskelligartede aktiviteter gennem de seneste ca. 100 år.

I lighed med udstykningen af det meste af Åvejskvarteret blev grundene her udstykket og Marie Alle anlagt for ca. 100 år siden. Inden udstykningen var en del af jorden landbrugsjord og en del var ejet af Værløse Stutteri. Flere af de dengang store grunde blev senere udstykket i mindre parceller. Nogle af disse fik på et tidspunkt indkørsel fra henholdsvis Tibberup Alle og Rødegårdsvej.

Til forskel for de fleste andre grunde i kvarteret, hvor der hurtigt blev opført sommerhuse, blev der på Marie Alle kun opført helårsvillaer.

I nr. 1 boede fra 1941 og og frem til 1960 2 kvindelige keramikere som i en tilbygning havde indrettet et stort keramikværksted. I nr. 12 blev fra 1959 og nogle år frem i en tilbygning produceret plastikmapper m.v. af firmaet Bandex.

Og fra 1942 stod vandtårnet Højbo, som var med til at sikre vandforsyningen i den sydøstlige del af Hareskovby. Vandtårnet blev sprængt væk af Hjemmeværnet i 1979

Gennem årene har der på Marie Alle boet en del personer i højere og kreative stillinger. F.eks. keramikere, flere ingeniører, murer- og tømrermestre, en grafiker, en fabrikant, en kendt designer samt en kroejer.

Da Ring IV omkring 1940 blev anlagt fik det konsekvenser for flere af ejerne på Marie Alle. Nogle af de sydlige grunde samt selve Åvej blev skåret midt over af ringvejen. Det betød samtidig at højdedraget, hvorpå Marie alle ligger, blev gravet igennem på den østlige side og den nuværende opkørsel til Marie Alle blev etableret samtidig med at Åvej blev drejet ind i det nu lysregulerede vejkryds. Endvidere blev den sydligste del af Åvej omdøbt til Gl. Åvej.

Indtil 1935 hed Åvej Hjortespringsvej. Navneændringen blev foretaget for at man ikke skulle tage fejl af vejen med samme navn i Herlev Kommune. Til gengæld findes stadigvæk en lille reminicens af det gamle navn i vejstumpen ud for Åhusene, som hedder Ny Hjortespringsvej.