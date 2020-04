Carsten Svensson (DF) ærgrer sig over, at manglen på billige boliger koster Furesø dyrt i udligning. Foto: Allan Nørregaard

Mangel på billige boliger koster dyrt

Furesø - 03. april 2020 kl. 07:10 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I S-regeringens oplæg til udligningsreform står Furesø kommune til at skulle betale ekstra mio. kr. til andre kommuner, dertil kommer at en midlertidig kompensation på 37 mio. kr. for en ændring i ordningen for udlændinges uddannelsesniveau udløber.

Blandt de poster der koster Furesø dyrt, er manglen på mindre og billige boliger. Især ungdomsboliger er en mangelvare i Furesø Kommune.

Dansk Folkepartis byrådsmedlem Carsten Svensson mener, at der har været for lidt fokus på at lave boliger til almindelige mennesker, og det koster dyrt.

- Det har ikke haft rådhusets prioritering, at opføre ungdomsboliger eller billige boliger til almindelige mennesker. Det udløser en regning på over 23 millioner i udligningssystemet. Dansk Folkeparti har ganske ihærdigt argumenteret for boliger til de, som har et behov derfor. Altså at kommune og boligselskaber skulle følge ordlyden i lovgivningen. Men den har kommune og boligselskaber valgt at tilsidesætte og pleje egne og andre behov, lyder det fra Carsten Svensson, som har oplysninger fra en artikel på websiden: NB-økonomi

Kommunaldirektør Steen Vinderslev bekræfter, at Furesø taber millioner pga. nye kriterier.

- Du har spurgt til opgørelsen i NB - Økonomi, der viser, at Furesø Kommune taber 23,5 mio. kr. på indførelse af et nyt kriterium om privat udlejningsboliger og vinder 7,7 mio. kr. på omlægning af et kriterium om boliger i det almene byggeri. Det giver et nettotab på ca. 16 mio. kr. på de to omlægninger tilsammen svarende til 384 kr. pr. indbygger. De to omlægninger er en del af opgørelsen af kommunernes udgiftsbehov - demografisk og socioøkonomisk, forklarer Steen Vinderslev og fortsætter:

- Det nye i opgørelsen er, at den går en spadestik dybere end udspillet fra Regeringen. Det har ingen betydning i forhold til det opgjorte tab samlet for kommunen på 7 mio. kr..

Furesø Byråd har netop fokus på boligpolitikken i denne tid. Et underudvalg skal i den nærmeste fremtid belyse behovet.

mikkel