Send til din ven. X Artiklen: Mange ønsker om idrætsanlæg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mange ønsker om idrætsanlæg

Furesø - 17. september 2021 kl. 12:21 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

FURESØ: Det kan ikke overraske at borgerne og foreningerne i en af landets mest aktive kommuner har masser af tanker og idéer om nye idrætsfaciliteter. Problemet er blot, at de står hver for sig og kanblive væk i systemet. Derfor har politikerne i Udvalget for kultur, fritid og idræt bedt forvaltningen om at skabe et overblik over alle forslag. Nu er der kommet en liste med et væld af forslag.

- Listen er udelukkende et udtryk for de henvendelser fra borgere og foreninger, der er kommet gennem tiderne. Den er ikke et udtryk for en prioritering, siger Tine Hessner (RV).

Listen er naturligvis udarbejdet med et fromt håb om, at der kan komme mere gang i anlægsaktiviteterne på idrætsområdet.

- Hvis man skal realisere alt det her, skal man turde tænke anderledes og smide nogle penge efter det, siger Tine Hessner.

Ikke mindst er der mange forslag om aktiviteter ved Søndersø Idrætscenter, som i dag omfatter Værløse Svømmehal samt Søndersøhallen, den nye springhal samt mindre lokaler til taekwondo.

I et endnu ukonkret forslag er det tanken, at bygge svømmehallen sammen med de andre haller.

- Angående Søndersø Idrætscenter har udvalget bedt forvaltningen om at foreligge konkrete skitser for den udbygning, som brugerne har taget initiativ til. Tanken skulle være, at skabe mere plads til eksisterende aktiviteter, men også at give plads til noget nyt, forklarer Tine Hessner.

I Farum er der også spændende tanker. Furesø Kommune har fornyligt vedtaget en lokalplan, der giver mulighed for en hal mellem Farum Arena og Paltholmvej. Den mulighed har Farum Gymnastikforening grebet. - Farum Gymnastikforening har et ønske om at lave en springhal i forlængelse af Farum Arena. Det vil jeg gerne have præsenteret politisk. Vi kan ihvertfald konstatere, at der lynhurtigt blev rift om tiderne i springhallen ved Søndersø Idrætscenter. Det kunne tyde på, at der er brug for mere, fortæller Tine Hessner.

Listen fortæller også om en række ønsker om mindre kunstgræsbaner. Hareskov IF har fået fondsmidler til en multibane på grusbanen ved klubhuset, Kirke Værløse IF har et ønske om en minikunstgræsbane ved klubhuset. FC Jonstrup har udtrykt ønske om en undersøgelser af mulige placeringer af en fodboldbane (kunstgræs) og så er Værløse Boldklub og Hareskov-Værløse Tennisklub i gang med at afklare en fordeling af den gamle grusbane ved VBs klubhus. Her er der tanken at lave en kunstgræsmultibane samt nogle tennisbaner.

Foreningsfitness boomer også. Hareskov IF har succes med en fitnessafdeling og søger om en udvidelse i Hareskovhallen. IF Værløse (Værløsehallen) har også meldt ind med et endnu ukonkret forslag om en ny hal til foreningsfitness i forlængelse af Værløsehallerne.

Søsportsklubberne ved Furesøbad er også fremme med et ønske om en omlægning af de 50 år gamle omklædningsfaciliteter.

Der er også en række ønsker om padeltennisbaner. Det gælder Farum Tennisklub, Hareskov IF Fodbold, på de gamle tennisbaner ved Søndersø Idrætscenter samt et privat projekt med indendørs baner i Farums erhvervskvarter.

- Vi har nu fået et overordnet overblik. Nu har vi bedt forvaltningen om at få et mere detaljeret overblik. Det får vi i december måed. Når vi taler om idrætsfaciliteter som skal række mange årtier ind i fremtiden, er det bedre at finde den rigtige løsning end den hurtige løsning, vurderer Tine Hessner.

Klatring: Udendørs bouldervæg ved Ll. Værløse Skole.

Taekwondo/Gymnastik/Basketball/Svømning: Udbygning af Søndersø Idrætscenter

Padeltennis: Farum Tennisklub.

Badning: Sauna ved Furesøbad.

Fodbold: MInikunstgræs ved Kirke Værløse IF.

Fodbold: Kunstgræsbane i Jonstrup.

Fodbold/Tennis: Multibane til fodbold og flere baner til tennis på grusbanen ved VBs klubhus.

Skydning: Renovering af anlæg under Farum Kulturhus.

Basketball: Opgradering af udendørsfacilitert ved Søndersø Idrætscenter.

Skating: Farum Vest.

Basketball: Udendørs bane ved Farum Arena.

Lystfiskeri: Udvidelse af faciliteter ved bådudlejningen Farum Sø.

Fodbold: Nyt klubhus i Jonstrup.

Søsport: Omlægning af omklædningsfaciliter ved Furesøbad.

Rulleskøjtehockey: Opsætning af bander ved Søndersø Idrætscenter.

Gymnastik: Springhal ved Farum Arena,

Foreningsfitness: Hal til fitness ved Værløsehallerne.

Padeltennis: På grusbanen ved klubhuset i Hareskov IF.

Minifodboldbaner: På grusbanen ved klubhuset i Hareskov IF.

Foreningsfitness: Udvidelse af faciliteter i Hareskovhallen.

Padeltennis: Hal med 13 baner i Farums Industrikvarter i privat regi.

Ridebane: Åben ridebane i Værløse Vest.

Disc Golf: Ved Søndersø Idrætscenter.

Padeltennis: Udendørs ved Søndersø Idrætscenter