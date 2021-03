Mange bække små skal stoppe overløb til Farum Sø

- Der er ingen tvivl om, at det er en stor indsats for at stoppe overløb til Doktorens Bugt, men man skal huske på, at det er en stor gene for borgerne i Farum og ikke mindst vandmiljøet i Farum og Furesø, siger Lene Munch-Petersen.

- Både ved Farumgård (Doktorens Bugt) og ved Fredtofteparken er der i dag et bassin, der ved kraftige regnskyl tilbageholder fællesvand, indtil der ikke er mere plads, og det går i overløb til Farum sø. Der har været et politisk ønske om at overløbet fra bassinet ved Farumgård til Doktorens Bugt lukkes af hensyn til badestranden. Det har Novafos selvfølgelig forholdt sig til, men længe inde der kom et politisk ønske om at lukke overløbet ved Doktorens Bugt, har Novafos arbejdet med en sådanne løsning ud fra det perspektiv, at det er meget dyre, at bygge to bassiner i stedet for ét, og derfor giver det bedst mening at samle de to overløb til ét. Baggrunden for, at vi ønsker at bygge det nye bassin i Fredtofteparken og ikke ved Farumgård er blandt andet at bassinet ved Farumgård ligger på privat areal, og at Farumgård er underlagt en fredning, hvilket giver nogle begrænsninger i en anlægsperiode. Arealet ved Fredtofteparken er derimod kommunalt areal og adgangsvejen til området er bedre både i en anlægsperiode og senere når anlægget skal driftes, siger Pernille Sloth.