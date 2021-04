Mand stjal spiritus, nødder og stegetermometer

112 En udenlandsk mand blev onsdag eftermiddag taget for butikstyveri i Kvickly på Farum Bytorv. Han blev tilbageholdt kl. 17.39 for at have stjålet spiritus, nødder, ost og et stegetermometer fra butikken. En patrulje kørte til stedet, hvor manden, en 32-årig, blev sigtet for butikstyveri. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv