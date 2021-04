Mand sigtet for ikke at holde til højre på motorvej

112 En 42-årig mand fra Frederiksberg blev onsdag aften stoppet i sin bil på Hillerødmotorvejen i sydgående retning mellem afkørsel 11 og 10 ved Farum. Bilen blev observeret af en patrulje kl. 20.20, og manden blev efterfølgende sigtet for at undlade at holde til højre på motorvejen.