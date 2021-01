Artiklen: Mand påstod at ringe fra banken

112 To ældre kvinder var mandag aften udsat for forsøg på bedrageri.

Klokken 19.25 og 19.55 indløb der to nogenlunde enslydende anmeldelser fra henholdsvis Farum og Birkerød, hvor først en 74-årig kvinde og dernæst en 93-årig kvinde var blevet ringet op af en ukendt person, der påstod at ringe fra banken.

Personen i telefonen fortalte, at kvindernes konto var gået i overtræk, og til kvinden i Farum nåede han at sige, at hun skulle lægge sit NemID samt sit kreditkort i en kuvert og udenfor på dørmåtten; så langt nåede han dog ikke med kvinden fra Birkerød, før hun afbrød samtalen.