Mand på crosser skabte uro ved testcenter

En mand på en crosser skabte tirsdag eftermiddag uro ved testcentret ved Værløsehallerne. Politiet fik kl. 16.15 en anmeldelse om, at manden udviste aggresiv adfærd, og han havde ifølge anmeldelsen flere gange været ved at ramme nogle af de andre, der var mødt frem.

En patrulje kørte derfor til stedet for at få en snak med manden, men det var ikke muligt for politiet at finde ham i området. Han beskrives som: mand, spinkel af bygning, hvid i huden. Iført blå jakke og pink bukser. Talte dansk. Yderligere kendetegn: tatovering i hovedet. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv