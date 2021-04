Artiklen: Mand kørte over 60 procent for stærkt

En 38-årig mand er Retten i Lyngby blevet dømt til at betale 19.000 kroner, samtidig med at han mister sit kørekort i tre måneder og 27 dage. Manden var tiltalt for at have overskredet hastighedsgrænsen på mere end 60 procent, mens han tidligt om morgenen kørte i en varebil i nordlig retning på Frederiksborgvej i Farum.