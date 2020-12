Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Mand dømt i retten: Stor bøde for høj fart gennem Farum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand dømt i retten: Stor bøde for høj fart gennem Farum

38-årig skal betale 19.000 og mister kørekortet efter hastighedsoverskridelse tilbage i 2017

Furesø - 20. december 2020 kl. 11:17 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

En i dag 38-årig mand fik forleden sin dom i Retten i Lyngby. Her var han tiltalt for at have kørt mindst 82 kilometer i timen på Frederiksborgvej i Farum i en varevogn. Manden var blevet målt af en AKT-vogn den 29. maj kort før klokken syv om morgenen tilbage i 2017.

Den høje fart var en overskridelse på mere end 60 procent ifølge tiltalen. Ud over at have kørt stærkt i Farum, havde manden også haft stoffet THV i blodet, da han i august 2018 var blevet standset af politiet på den københavnske vestegn. Ved den lejlighed havde manden også, ifølge anklageskriftet, haft 3,9 gram hash på sig.

Anklageren havde på forhånd bedt om en ubetinget frakendelse af kørekortet. Manden nægtede sig ifølge dommen skyldig på forhånd.

Retten fandt dog forklaringerne troværdige fra dels den betjent, der havde siddet i AKT-vognen den morgen i Farum og dels fra betjenten, der havde standset manden på vestegnen.

Dommen lød på en bøde på 19.000 kroner og en ubetinget frakendelse af kørekortet, som der også kom et klip i. I dommen kan man se, at manden tilbage i 2016 havde fået en anden dom for at overtræde færdselsloven. Dengang kostede det manden en bøde på 3.000 kroner og et klip i kørekortet.