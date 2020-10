Dømt for vold. Arkivfoto: jbt

Mand dømt for vold i Fitness World

Han var tiltalt for at have slået en anden mand flere gange i baghovedet

Furesø - 09. oktober 2020 kl. 15:43 Kontakt redaktionen

En 48-årig mand er i Retten i Lyngby blevet idømt 60 dages betinget fængsel for vold mod en anden mand. Derudover blev han idømt 80 timers samfundstjeneste.

Overfaldet fandt sted i Fitness World i Farum ved 15-tiden den 8. marts. Manden blev i retten tiltalt for at have slået den anden mand flere gange i hovedet og på kroppen med knyttet hånd. Han blev også tiltalt for at have sparket hårdt til en dør, som derved ramte den anden mand.

Men det sidste blev han frifundet for, da der ikke var beviser for det på overvågningsvideoen.

Den tiltalte erkendte i retten at have givet den anden mand et slag i baghovedet, men nægtede sig derudover skyldig. Videoen viste dog, at han havde slået ofret med knytnæve og ramt ham mindst fire gange i baghovedet. Der blev i retten lagt vægt på mandens gode sociale og personlige forhold, og under sin samfundstjeneste skal han være under tilsyn af Kriminalforsorgen.

