Artiklen: Mand brød ind i bil, mens kvinde holdt udkig - men så opdagede et vidne dem

tyveri Nordsjællands Politi skriver på døgnrapporten, at tre personer torsdag aften klokken 23 var sammen om et indbrud i en bil. Det skete på en parkeringsplads ved Kvickly på Værløse Bymidte.

Mens en mand brød ind i en bil på parkeringspladsen, holdt en kvinde udkig. Manden tog en pose fra bilen. Politiet skriver, at et vidne opdagede de to, og så satte de sig ind i en bil, som blev ført af en anden mand. Alle tre kørte fra stedet.