Mille Nuppenau Westergaard fik foruden Håndværkerforeningen Københavns Sølvmedalje overrakt 100.000 kroner fra A.P. Møller Fonden. Til højre Håndværkerforeningens formand, oldermand og malermester Per Vangekjær. Foto: Henrik Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Malersvend fra Værløse fik legat på 100.000 kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Malersvend fra Værløse fik legat på 100.000 kroner

Mille Nuppenau Westergaard bestod svendeprøve med sølv

Furesø - 10. november 2020 kl. 19:45 Kontakt redaktionen

Malersvend Mille Nuppenau Westergaard, der bor i Værløse, modtog 3. november et rejselegat fra A.P. Møller Fonden på 100.000 kr. foruden Håndværkerforeningen Københavns Sølvmedalje. Det skete under Håndværkerforeningen Københavns traditionsrige medaljefest, da 83 blandt årets dygtigste, nyudlærte håndværkssvende modtog sølv- og bronzemedalje for deres svendeprøver.

Mille Nuppenau Westergaard har været i lære hos Gentoftemaleren i Hellerup. Ud over sølvmedaljen har hun vundet to skole- og to regionsmesterskaber og afsluttede DM i Skills - med en tredieplads i 2019.

Vil på studierejser Nu drømmer hun om at fordybe sig i malerfagets klassiske dekorationsteknikker, og det skal blandt andet ske ved ophold hos specialværksteder i Holland og Frankrig.

"Jeg håber at komme til at afprøve nogle teknikker og metoder, som måske kan åbne nye døre inden for fag som design og arkitektur," beretter hun i en pressemeddelelse fra Københavns Malerlaug.

Uddelingen af medaljer foregår normalt på Københavns Rådhus under Dronningens medvirken, men foregik i år af coronahensyn i Håndværkerforeningens domicil i Bredgade i København. jesl