Maler og journalist Jens Frobenius bliver 80 år den 22. februar

Jens var som ung opsat på at ernære sig som maler, og kæmpede for bedre vilkår til kunstnere i Billedkunstnernes forbund i mange år. Selve maleriet blev aldrig hans levevej, men gennem livet har kærligheden til billedkunsten været hans faste makker.

I 1974 flyttede familien til det nyopførte "Farum Midtpunkt", og det var i den forbindelse han fik sin første - og eneste - dom. Som formand for "Piratbussen" der hver dag kørte beboerne til og fra København, blev han og de andre dømt i Højesteret for overtrædelse af "Loven om omnibuskørsel". Bøden lød på symbolske 300 kr., hvilket blev tolket som en næse til DSB.

I samme periode var han formand for både AOF og Socialdemokratiet i Farum, og han sad en overgang i byrådet. Partiet har han ikke helt sluppet, og sidste år valgte han at gå aktivt ind i kampen for at få byrådsmedlemmet Matilde Powers opstillet som folketingskandidat, fordi feltet ellers kun bestod af mænd. Som han selv sagde: "Selvom man officielt har forladt banen, kan man jo godt holde øje med hvad der sker fra sidelinjen".