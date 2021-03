Victor Gjedde og Caspar Don Møller Sørensen fra Værløse er blandt de seks makkerpar i dette års »Alene i vildmarken«. PR-Foto:

Makkerparret Victor og Casper udfordrede skæbnen i ødemarken

Furesø - 18. marts 2021 kl. 06:46 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Torsdag den 18. marts har DR premiere på en ny sæson af den populære programserie »Alene i Vildmarken«. I år er deltagerne ikke helt alene, for der er tale om makkerpar, som skal forsøge at holde gejsten oppe i vildmarken så længe som muligt i takt med, at vejforholdene bliver mere og mere barske.

26-årige Victor Gjedde og 25-årige Caspar Don Møller Sørensen fra Værløse er af de seks makkerpar, der kæmper om sejren, men for Victor handlede det mest af alt om oplevelsen.

- Det var mest af alt for oplevelsens skyld. Det, at prøve sig selv at ved at blive sat i en situation, som man ikke har prøvet før, siger Victor Gjedde.

Makkerparret fra Værløse har kendt hinanden siden folkeskolen. Victor arbejder som brandmand og Casper er musikproducent.

- Jeg har altid været fan af programmet og har set alle episoder - også de amerikanske - gennem årene. Jeg har altid sagt, at hvis det en dag blev med makkerpar i den danske udgave, så ville jeg melde mig. Da jeg så, at det var tilfældet i år, spurgte jeg min makker Casper. Han sagde ja. Og vi meldte os til, forklarer Victor Gjedde.

De har ikke den store erfaring med at overleve i vildmarken, men har op til afrejsen trænet i både fiskeri og byggeri. Fælles for de to kammerater er, at de bugner af energi og stædighed, hvilket de håber kan tage dem langt i vildmarken.

- Jeg er glad for naturen. Jeg har vandret og stået på ski, men jeg er hverken tidligere soldat eller spejder. Casper er ikke friluftsmand. I det hele taget er vi nok blandt de deltagere, der har mindst erfaring med friluftsliv.

- Vi har læst op på tingene og prøvet at forberede os så godt som muligt, selvom vi ikke vidste på forhånd, hvor vi skulle hen eller hvilke egenskaber, der ville være relevante, fortæller Victor Gjedde.

Victor og Caspar skal nu vænne sig til at blive genkendt på gaden af fremmede mennesker. Det har krævet noget eftertænksomhed.

- Det bliver mærkeligt, men jeg glæder mig til det. I starten var jeg lidt skræmt over udsigten til, at folk ville genkende mig på gaden, men efterhånden er det skræmte gået af, og erstattet af spænding, siger Victor Gjedde.

Ventetiden frem mod premieren på dette års »Alene i vildmarken - Alene sammen« har været ulidelig. For en ting, hvad Victor og Capar har oplevet og filmet. Noget andet er, hvad der bliver vist på TV.

- Jeg ved, hvad jeg selv har oplevet, men jeg ved ikke, hvad de andre deltagere har oplevet. Vi har filmet mange timer, men vi ved ikke, hvad der kommer med i udsendelserne, så det bliver spændende at se.

Ændringen af konceptet fra individets ensomme kamp mod elementerne til makkerparrets relation vil give nye perspektiver.

- Det bliver et interessant perspektiv på relationer, mikrodemokrati og helt enkelt at holde hinanden ud, overleve og bygge noget op sammen. Vi interesserer os meget for danskernes relationer, og vi vil gerne undersøge nye aspekter af det at være alene, og vi vil gerne afprøve det i form af makkerpar. siger redaktør for programmet, Stine Breen.

I alt deltager seks par i programmet. De seks par kommer fra en forskellig baggrund, fra forskellige dele af landet og i forskellige aldersgrupper. Og så er parrene også udvalgt på baggrund af de forskellige sociale konstellationer. Netop forskellen på deltagere har været vigtig. Det handler nemlig om at få danskerne til at kunne genkende sig selv i de relationer, som man ser i programmet. Desto flere forskellige sociale konstellationer, desto flere danskere har mulighed for at genkende sig selv.

- Vi vil gerne afspejle danskerne, og vi håber, at rigtig mange vil kunne genkende sig selv - som far, søn, ven, ægtekvinde osv. - når de ser de medvirkende i deres relationer på skærmen, siger Stine Breen.