Se billedserie Tidligere Kulturhusleder Zanne Jahn er med rette stolt af skulpturparken i Fredtofteparken.

Majestætiske skulpturer i smuk natur

Furesø - 09. marts 2021 kl. 06:46 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I en skøn park mellem Farum Hovedgade og Farum Sø finder man otte flotte skulpturer, som forrige sommer blev renset og poleret af Furesø Kommune, så de fremstår i samme skønhed og glans, som da de blev åbenbaret søndag den 29. august 1999 med 80.000 nysgerrige gæster som vidner i løbet af de første måneder.

Skulpturerne stammer fra en tid, hvor armbevægelserne og ambitiøse var store i Farum. Borgmester Peter Brixtofte ville sætte kommunen på landkortet politisk, sportsligt, men også kunstnerisk.

Leder af Farum Kulturhus, Zanne Jahn, blev sat i spidsen for det sidste. På en rejse til Israel oplevede hun et såkaldt skulptursymposium, hvor skulptørerne lavede skulpturerne på stedet.

Vel hjemme i Danmark overtalte hun den tidligere borgmester Peter Brixtofte til at bringe byen på landkortet med en sådant symposium. Brixtofte ville helst have parken ved det nye stadion, men Zanne Jahn fik sin vilje. På det tidspunkt var Fredtofteparken ved at blive ændret fra plejehjem til private boliger, og mens det arbejde stod på, generede trafikken i parken ikke nogen. Sådan blev det.

Yaël Artsi blev organisator af eventen. Otte kunstnere blev indbudt og boede på Bregnerød Kro i august måned 1999, mens arbejdet stod på.

- Det voksede og voksede. Jeg fik godt nok sved på panden. 300 tons granit og marmor blev sejlet ind fra Indien, Italien og Norge. Den ene sten var så stor, at Nesa måtte fjerne elledningerne, og flere poppeltræer måtte fældes, før den kunne komme ind i parken. Stenen vejede så meget, at der måtte to kraner til at få den af lastbilen, fortæller Zanne Jahn.

Men det var anstrengelserne værd. Skulpturernes skønhed matcher naturens. Det er et oplagt mål for en vandretur. Zanne Jahn er med rette stolt af skulpturparken.

- Vi bør være stolte over at have en skulpturpark i den klasse. Den er blevet omtalt på linje med Louisiana og Trapholt i en guide om skulpturparker i Europa, fortæller Zanne Jahn.

Mangfoldighed

De færdige skulpturer er i deres udtryk meget forskellige og modsvarer på fortrinlig vis hinanden i komposition, farver og materiale. Samtidig beretter de også om mangfoldigheden i kunstnernes opfattelse og arbejde med sten. En natursten er slet og ret naturens værk, og de enkelte sten adskiller sig som sådan ikke meget fra hinanden. Efter en kunstnerisk forarbejdning og formgivning forholder det sig ganske anderledes. Ved symposiets begyndelse var resultatet naturens. Nu står den færdige kunst - efter en målrettet, kreativ og kunstnerisk bearbejdelse.