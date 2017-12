Se billedserie Galaksens leder Morten Mathiesen mener, at det står skrevet et sted i stjernerne, at Magnus Haugaard bliver skuespiller. Foto: Allan Nørregaard

Magnus med den unikke timing

Furesø - 27. december 2017

Deres ansigter lyser op i umiskendelig gensynsglæde, inden de slynger armene om hinanden. Galaksens fortabte søn Magnus Haugaard er hjemme på julebesøg, og kulturhusets leder Morten Mathiesen byder ham velkommen hjem på faderlig vis. Der er et bånd mellem de to, som man kun opnår, når man har arbejdet intenst sammen om scenekunstens forunderlige verden. Om at ramme det punkt, hvor alting går op i en højere enhed, hvor skuespillerne har frihed til at bruge deres indre timing, hvor unge mennesker bliver inspireret til at udforske deres indre med det mål at kunne yde noget ekstraordinært og give publikum en sanseoplevelse, som når ud over scenekanten og ind i folks sjæl.

Den lange, venlige og eftertænksomme unge mand fra Værløse går til daglig på skuespilskole i Aarhus. Langt væk fra Kulturhuset Galaksen, hvor han i sin tid fandt inspirationen til et liv som skuespiller.

- Jeg kunne ikke lade være, forklarer Magnus Haugaard, når han bliver spurgt om, hvorfor han valgte at søge ind som skuespilelev.

- Sådan skal det være, for det er et hårdt liv og kun en brøkdel bliver kendte. For mig handler det om, at jeg har fundet min metier, lyder det videre.

Morten Mathiesen stødte for første gang på Magnus Haugaard i 2012. Det var i forbindelse med Galaksens produktion af musicalen Oliver Twist, hvor han fik rollen som skurken Fagin.

- Jeg blev hurtigt klar over, at Magnus havde noget særligt. Det er en form for musikalitet. Han er en drøm for en instruktør. Han har en fuldstændig unik timing, som bringer mindelser om Dirch Passer. Det er både en gave og en udfordring, forklarer Morten Mathiesen. Magnus nikker forstående.

- Timing er en fornemmelse. Det er svært at lære. Det er en fornemmelse for at vente eller byde. Det er en intention om, hvad øjeblikket har brug for. Man responderer med en hel sal, som man giver noget og får noget andet tilbage alt efter publikum, siger Magnus Haugaard, som ofte har fået roller som charmerende skurke.

- Humoren og tragedien ligger lige op af hinanden. Det er en bevidsthed, som jeg fik i Galaksen. Man kan dosere det ligesom med en kage. Det er noget, jeg siden har opsøgt i mine roller, forklarer Magnus Haugaard.

Magnus Haugaard er ikke det eneste barn af Galaksen, som er gået den vej. Julie Jeziorski Jensen er allerede færdiguddannet som skuespiller. Alexander Mayer går på skuespilskole i København. Flere andre har søgt en vej indenfor underholdningsbranchen. Til stor glæde for Morten Mathiesen.

- Det er fuldstændig fantastisk. Jeg bliver stolt på deres vegne. Men med Magnus er det ikke nogen tilfældighed at han søgte ind på teaterskolen. Det stod skrevet i stjernerne, siger Morten Mathiesen.

Går rundt i en boble

Magnus har haft en del hovedroller i Galaksens opsætninger, men knægten fra Åsevej har også deltaget i en række stykker sammen med Syvstjerneskolens Teatergruppe, og så har han været en del af Eventyrteatret. Forrige sommer tog han så til Aarhus, hvor han blev optaget på Den Danske Skole for Scenekunst i første forsøg.

Magnus Haugaard er halvandet år inde i sin uddannelse. Forude venter en praktikperiode - formentlig på Aarhus Teater - og i sommeren 2019 er han færdiguddannet som skuespiller.

- Man kommer ind som et menneske, og ud som et andet. Men dermed er det ikke slut. Skolen er forberedelsen til at kunne udvikle dig resten af dit liv. Det hårdeste er at være opmærksom indad og udfordre sine grænser. Der lærer man, hvilket menneske man er, fortæller Magnus Haugaard, som beskriver det som en gå rundt i boble.

- Jeg er nået til et punkt, hvor man begynder at finde ud af, hvad man vil. Jeg vil gå ydmygt til værks og føle mig frem, men der er en følelse inden i mig af, at jeg skal være en slags entreprenør og lave noget selv. Gerne sammen med mine venner, forklarer Magnus Haugaard, som altid vil have et hjem i Galaksen.

- Jeg er ikke i tvivl om, at jeg en dag ringer til Morten. Galaksen er mit sted. Sådan et sted er en gave, kommunen giver til sig selv. Det er noget helt særligt at vokse op et sted som Værløse, hvor der er så mange muligheder for unge mennesker.