Se billedserie Magnus Haugaard og Emma Sehested Høeg skændes om højaktuelle emner i DR-serien "Skyld". Foto: DR/Mathias Arvedsen

Send til din ven. X Artiklen: Magnus i DR-projekt med drømmemakker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Magnus i DR-projekt med drømmemakker

Furesø - 12. december 2020 kl. 17:19 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det startede med rollen som Fagin i Furesøs Ungdomsmuscial Oliver Twist. Siden blev Magnus Haugaard optaget på Den Danske Scenekunstskole i Aarhus. I sommeren 2019 var han færdiguddannet og fik nogle roller på Aarhus Teater, men i sommers flyttede han til København.

Nu er han aktuel på dr.dk med serien »Skyld«. I ni afsnit sidder han bag rattet i en bil og skændes med Emma Sehested Høeg. Det er underfundigt og tankevækkende, men også højaktuel humor. Makkerparret har skabt konceptet helt fra bunden.

- Vi har altid haft en drøm om at arbejde sammen. Vi vil gerne lave noget aktuelt og humoristisk. Vi fandt på det her og satte en video på Instagram. Vi blev kontaktet af en producer fra DR, som havde et ønske om at lave noget med os. Pludselig lod det sig gøre, fortæller Magnus Haugaard.

Og så gik det stærkt. De ni episoder af fem-seks minutter varighed er indspillet i november-december. I skrivende stund er de første tre afsnit af Skyld tilgængelig på dr.dk.

Det hele starter med en indkøbstur, som ender i et skænderi. I det hele taget er parrets skænderier omdrejningspunktet i serien.

- For os startede det med et fokus på danskernes manglende lyst til at tale sammen. Parforholdet og bilen var en perfekt arena for at udfordre og tætne situationen, forklarer Magnus Haugaard.

Knægten fra Værløse er blevet 25 år og har drømmene intakte.

- Hvad man kommer til at lave som skuespiller, er ikke noget, man selv bestemmer. Men jeg har et ønske om at blive ved med at lave egne projekter. Min drøm er, at kunne omgive mig med gode og spændende projekter, siger Magnus Haugaard.

Det er endnu ikke sikkert, at »Skyld« vises på DRs kanaler. Indtil videre kan man finde serien på dr.dk