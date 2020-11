Simon Christensen har sammen med Anders Hansen i sin tid fået virksomheden Min Bolighandel op at køre fra Værløse. Arthur Højgaard, i midten, har for nylig sluttet seks mægler butikker til Min Bolighandel-konceptet, så kæden nu er oppe på 26 mæglerbutikker. Til højre ses Lars Nielsen, der er medejer af Min Bolighandel. PR-foto/billedcollage

Mæglerkæde fra Værløse bliver større

Furesø - 25. november 2020 kl. 07:05 Af Jens Berg Thomsen

Seks ejendomsmæglerbutikker bliver en del af Min Bolighandel, der har sit udspring i Værløse. Fusionen betyder, at Min Bolighandel nu har knap 30 butikker på landsplan og har sit hovedkontor i netop Værløse.

En af stifterne af Min Bolighandel, Simon Christensen, bor selv i Værløse og glæder sig over, at hvad han i sin tid startede op med sin forretningspartner Anders Hansen, der også bor i Værløse, nu har ført arbejdspladser, forretning og altså et hovedkontor til Værløse.

" Vi er mange små mæglerkæder, der prøver at bide skeer med de store. Danske Bank ejer home. Den slags giver en debat i Danmark. Der findes også små, og tanken er, at hvis vi er flere, der går sammen og får stordrift, så har man et alternativ til de såkaldte finansielle supermarkeder, hvor alle produkter er samlet et sted. Nogle gange gør det, at man får en forkert rådgivning," siger Simon Christensen.

Han forklarer, at de øvrige mæglerbutikker, der ligger over hele landet, kan få stordriftsfordele ved at slutte sig sammen. Det drejer sig om fælles hjemmesideplatform, hovedkontor, markedsføring, boligsystem og alt andet det kræves for at drive mæglervirksomhed.

"Banken vil som regel råde boligsælgere til at sætte til salg hos en bestemt mægler, me ndet er ikke altid nødvendigvis den bedste mægler i byen. Det kunne være, at en af de andre kæder, eller måske vi, kunne gøre det bedre," siger han.