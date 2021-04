Mæglere: Kontormangel i Farum

"Der er meget stor efterspørgsel på mindre og mellemstore lokaler, mens det tager længere tid at udleje større lokaler. Vi mærker særlig interesse for Allerød, Birkerød og ikke mindst Farum, hvor virksomhederne har fart på. Den lokale økonomi i Nordsjælland nyder godt af, at her er meget byggeri i gang - fx supersygehuset syd for Hillerød, det store Frederiksbro-boligprojekt i centrum og erhvervsbyggeri flere steder," siger Kim Kyhl Andersen, der er administrerende partner i Andersen Erhverv i Holte.