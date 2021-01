Mads giver oplevelser i naturen til demente: Det giver så meget glæde

Mads Thorning Pedersen sidder ofte her ved cafébordet og arbejder på Genoptræningscentret i Farum. "Jeg har det bedst med dagslys, og at jeg kan sidde og kigge ud på det grønne," siger han.

'Årets Furesøborger' er en utraditionel fysioterapeut, der bruger skoven som træningscenter, og som sætter sanserne i gang hos folk med demens

Furesø - 14. januar 2021 kl. 16:15 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Da Mads Thorning Pedersen onsdag fik overrakt prisen som 'Årets Furesøborger 2021' var han nærmest mundlam. Men da Furesø Avis bagefter taler med ham om sit arbejde som fysioterapeut på Furesø Genoptræningscenter står munden ikke stille. 48-årige Mads Thorning Pedersen fortæller passioneret om, hvordan naturen ofte bliver brugt til genoptræning af alle aldersgrupper.

"Skoven er ét stort vippebræt. Der er alle muligheder for at træne, det hele ligger derude. Vi kan for eksempel tage ud og vælte noget træ, så de kan mærke, at de bliver stærkere," siger han.

Mads Thorning Pedersen er opvokset i Værløse, hvor han også bor nu sammen med sin kone og tre børn. Også i fritiden tilbringer Mads Thorning Pedersen meget tid i naturen, da han er et stort friluftsmenneske. Det sker blandt andet som spejderleder.

"Jeg kender alle de små perler," siger han.

Et frirum Det er lokalafdelingen af Danske Handicaporganisationer, der har valgt Mads Thorning Pedersen som modtager af prisen, og som både kalder ham seriøs og legende. I motiveringen kan han især genkende glæden over at have et afvekslende job, hvor det ikke kun handler om skelet-og muskelfunktioner men i lige så høj grad om det hele menneske og deres livssituation. Og det er naturen særlig velegnet til, mener han.

"Når man er ude i naturen, er sygdommen pludselig ikke i fokus. Der er også nogle ting, der er lettere at tale om. Det er et frirum, hvor man kan slippe de tunge tanker," siger han.

Mads Thorning Pedersen træner dog også sine klienter indenfor på traditionelle maskiner, som han også mener har sin plads, og hvor det nogle gange er lettere at måle den enkeltes fremskridt.

Ture for demente Ud over genoptræningen er han også engageret i tilbuddet 'KOM UD', som han var med til at starte for fem år siden. Det er et tilbud til demente og deres pårørende, som går ud på, at de en eftermiddag om måneden mødes forskellige steder. Også her er naturen en vigtig medspiller. 'KOM UD' har for eksempel været ude på den gamle æbleplantage i Værløse, hvor de slog hø med en le og plukkede æbler. De har også været ude på Skolelandbruget og været med til at sætte lammene ud.

"Det giver en meningsfuldhed, som man tydeligt fornemmer. En af mændene livede helt op, da han fik et lam mellem hænderne. Der tænkte jeg, jeg ved godt hvorfor, jeg gør det her. Når jeg står derude, går det lige ind, det giver så meget glæde," siger han.

Målet med 'KOM UD' er at samle de demente og pårørende om oplevelser, som kan åbne op for sanserne og give grobund for nogle snakke.

"Vi er ude som mennesker og ude for at få fælles oplevelser. Demensen er ikke i fokus. Når man sidder rundt om et lejrbål, kan man også lettere få nogle andre snakke i gang," siger han.

Mads Thorning Pedersen er både glad og overrasket over at modtage prisen som 'Årets Furesøborger 2021'.

"Det varmede. Det er dejligt at få anerkendelse for noget, som er en fest for mig. Jeg får selv så meget ud af de ture sammen med andre", siger han.