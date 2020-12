Pressefoto

Mads Westfall: Efter julemaden går vi tur i de tomme gader

Tre spørgsmål om julen til en lokalt kendt personlighed

Furesø - 23. december 2020 kl. 17:39 Kontakt redaktionen

Mads Westfall, Hundested, tidligere Hareskovby, sangskriver, med i Halfdanskerne og hitmager på Dansktoppen.

Hvad er det bedste,

der er sket for dig i 2020?

"Det bedste er, at jeg for alvor igen er faldet til i Halsnæs. For to år siden flyttede jeg tilbage til Hundested efter 32 år i København og omegn, og min hustru og jeg nyder området i fulde drag.

Jeg er igen blevet medlem af min gamle tennisklub, vi går lange ture langs kysten, og ikke mindst i disse corona-tider har det været en lise at være så tæt på naturen og den friske luft. Og så fik jeg holdt en forrygende release-koncert for mit nye album 'Westfall viser' i spisehuset Knud på Hundested Havn i september."

Hvordan skal du holde

jul i år - og med hvem?

"Vi skal sammen med vores to voksne piger, der bor i København, holde jul hos min kones niece og hendes familie på Møn. Der er alle generationer repræsenterede, og det er altid dejligt at holde jul med små børn. Med udsigt ud over Grønsund og Fanefjorden bor de så flot, at det næsten kan måle sig med Halsnæs - men også kun næsten."

Hvad er den vigtigste

juletradition for dig?

Jeg tror, det må være den tradition, at når vi er færdige med at spise julemad, så bliver et par stykker hjemme og rydder af, mens resten går en tur i de jule-tomme gader. Det var noget vi begyndte på, da jeg som barn boede på Vibevej i Hundested, og jeg kan stadig huske følelsen af at gå rundt om Agertoften i snevejr, mens min mor og farmor ordnede opvasken."