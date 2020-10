Mads Steffensen gæster Frk. Fryd

»Det bliver godt igen« Disse fire ord gik igen og igen, da corona-virussen ramte Danmark i marts måned. Den nybagte forpagter af caféen i Farum Kulturhus, Caroline Lanner, måtte skrive sig denne sætning bag øret. For de store planer om fællesspisning og hygge med kendte entertainere blev sat på pause og først efter en indsamling stod det klart, at Frk. Fryd kunne komme i gang med at skabe fællesskab.

Den 1. september blev det skudt i gang med fællesspisning og musik ved Anette Heick. Siden har Ole Bondo Christensen været forbi for at holde borgmesterbanko og Henrik Launbjerg har sunget skønsang. Ved samtlige arrangementer har der været fuldt hus.

- Frk. Fryd har lyst til at skabe sammenhold og livslyst og vi vil gerne give uforglemmelige oplevelser med fællesspisning, kulturelle arrangementer og kreaværksteder for børn og kreative sjæle. Det er som om at fællesspisningen om tirsdagen bliver en større og større del af folks bevidsthed og vi håber at det bliver en del af folks hverdag fremadrettet, fortæller Caroline Lanner.