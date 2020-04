Frk. Fryd alias Caroline Lanner insisterer på, at fastholde sit koncept med at skabe nærvær ud i livet trods coronakrisen. Nu sker det ved udbringning af mad, som skaber fællesskab - på afstand. Foto: Mikkel Kjølby

Mad giver sammenhold hver for sig

Furesø - 15. april 2020

Coronakrisen har vendt op og ned på tilværelsen for de fleste. Også for forpagteren af caféen i Farum Kulturhus, Caroline Lanner.

Med den nye café Frk. Fryd stod hun klar med et koncept om at bringe mennesker tættere sammen gennem fællesspisninger, brætspil, hygge og et sted at møde gode venner. Men så kom coronavirussen.

Men den rutinerede restauratør holder fast i sit koncept. Nu tager hun rundt med aftensmad og får sig en snak med kunderne.

- Jeg oplever en helt utrolig hjertevarme, en lyst til at tale sammen og glæde ved at mødes, når jeg kommer rundt og leverer aftensmad til vores gæster. Det bliver meget personligt. Folk fortæller gladeligt deres historier, og at de f.eks. netop har inviteret naboen på aftensmad - sammen, men hver for sig, fortæller Caroline Lanner,

Hun oplever, at borgerne bruger aftensmåltidet som en måde af være sammen på - hver for sig.

- Vi har haft opringninger fra folk, som har bestilt mad til dem selv og deres forældre eller bedsteforældre, således at de om aftenen via sociale medier kunne nyde en middag sammen. Faktisk har vi også leveret et ostebord til to naboer, som ville nyde solen og hinandens selskab gennem hækken i deres haver, siger Caroline og fortsætter:

- Jeg mærker, at der er kommet mere åbenhed, et højere ønske om samhørighed, og at man generelt gerne vil være tættere på hinanden, og det er faktisk præcist det, som jeg ønsker med Café Frk. Fryd.

Man kan læse mere om det ændrede koncept på: www.frkfryd.dk eller Facebook: Frk. Fryd Café.