Lysprojekt i Farum nomineret til lyspris

Stitunnellen fra Farum Midtpunkt ind til Farum Bytorv har fået ny flot belysning. Det projekt får nu anerkendelse i form af en nominering til Den danske lyspris 2017, som et af fem projekter. ÅF Lighting har stået for designet, mens Anders Klavsen ApS har stået for installeringen.

I nomineringen står der følgende: Lysdesignet tager udgangspunkt i tunnellens arkitektoniske karakteristika, de to søjlerækker med bagvedliggende skråninger. I modsætning til den gamle belysning, som fokuserede på gangarealet, inddrager den nye belysning siderummene i den samlede oplevelse af passagen. Søjlerne, som flankerer cykel- og gangarealet på begge sider, er det centrale element i tunnellens scenografiske lyssætning og kaster "lysende" skygger på skråningerne. De skarpt aftegnede lyslinjer skaber et spændende og indbydende tredimensionelt rum. Derved udvides tunnellen visuelt, og tryghedsfornemmelsen øges ved, at de tidligere mørklagte skråninger belyses. Den blå og hvide belysning skaber en fin "oplevelse på vejen", og er et godt eksempel på, hvordan kommuner for forholdsvis få midler kan skabe tryghed, identitet og oplevelser i stitunneller.