Skoleleder Pia Christensen leder efter skolevenner til en klasse og lærer på Lyngholmskolen i Farum.

Lyngholmskolen vil have skolevenner

Furesø - 18. september 2019 kl. 10:07 Af Redaktionen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nogle år siden stiftede Thøger Johnsen foreningen Skolens Venner med henblik på at gøre en positiv forskel i skolebørnenes hverdag.

Nu går Lyngholmskolen i Farum med i arbejdet med at finde frivillige skolevenner. Det sker for at styrke elevernes læring og trivsel.

- Vi ved fra forskningen at børns relationer til lærerne og andre voksne mennesker er en af de allervigtigste faktorer for deres lærering og trivsel. Derfor vil vi på Lyngholmskolen gerne have frivillige skolevenner tilknyttet vores indskoling, lyder det fra skoleleder Pia Christensen.

Frivillige skolevenner er borgere, der kan bruge et par timer om ugen som ven med en klasse og en lærer på skolen. Skolevennen hjælper eleverne, under lærerens vejledning, med at løse opgaver, knække læse- og matematikkoden og tilegne sig sociale kompetencer.

- På Lyngholmskolen har vi en mangfolkelighed af elever fra mange forskellige kulturer. Vi set det som en styrke at skabe broer mellem kulturene og give alle vores elever de værktøjer, både fagligt og socialt, der skal til for at skabe sig et godt liv. Det kræver at det enkelte barn bliver set og hørt og i denne forbindelse vil skolevenner gøre en positiv forskel, da deres tilstedeværelse giver læren mere tid til de enkelte elever samtid med at eleverne også for en god kontakt til skolevennen, forklarer Pia Christensen.

Skolens Venner har afdelinger over hele landet og har cirka 150 aktive skolevenner. Foreningen er støttet af Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen samt Danske Skole Elever. Skolens Venner har lige modtaget støtte på ca. 1 million kr. fra Egmont Fonden, til at udbygge foreningen over hele landet.

Hvis man vil være skoleven med en klasse og en lærer på Lyngholmskolen, kan de melde sig ind som skoleven på www.skolensvenner.dk eller kontakte Lyngholmskolen på 72164180.