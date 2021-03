Se billedserie På Lyngholmskolen arbejder man i forvejen med læring på nye og anderledes måder, og derfor passer projektet perfekt til skolen, mener skoleleder Pia Christensen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Lyngholmskolen skal lege sig til mere læring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lyngholmskolen skal lege sig til mere læring

Furesø - 31. marts 2021 kl. 05:34 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Det nye skoleudviklingsprojekt, Play@Heart, skal i samarbejde med Lyngholmskolen og 11 andre skoler fra hele landet undersøge, hvordan legende tilgange kan bidrage til børns læring om og med teknologi. Projektet støttes med en bevilling på 50 millioner kroner fra LEGO Fonden.

Som en del af Play@Heart-projektet, der løber de næste tre år fra det kommende skoleår, får Lyngholmskolen i Farum dermed en unik mulighed for at udvikle og arbejde med legende tilgange til teknologiforståelse og legens betydning i forhold til at skabe god undervisning i en skolekontekst.

Helt konkret får skolen tilført midler til frikøb af lærere, ligesom skolen får 250.000 kroner til indretning af et lokale, hvor der er plads og muligher for leg og arbejde med teknologi. Derudover bliver der adgang til konsulentbistand og sparring med de andre skoler, der er med i projektet.

Boblende glad skoleleder

Derfor har skoleleder Pia Christensen også svært ved at få armene ned over, at skolen er blevet udvalgt blandt de mange ansøgere.

- Jeg er boblende glad. Jeg synes det er så fantastisk for skolen, for kommunen men mest for vores elever. Det er rart at få en legende tilgang til det, og at vi kan give det opmærksomhed over tre år, så vi kan arbejde med det og få kigget på det samfund, børnenen skal ud til, siger Pia Christensen.

For det er brug for en ny slags undervisning for at gøre eleverne klar til et samfund, der efterspørger innovative og anderledes måde at tænke på.

- Det handler om at få skabt tilsvarende skoler, der er eksperimenterende, produktive og skabende i deres tilgang til læring. Det, vi har haft fokus på, er, hvordan vi kan arbejde med nutidens og fremtidens kompentencer. Eleverne skal være nytænkende, iderige og samarbejdende, og det kræver læringsmiljøer, som måske er indrettet på nogle andre måder. Det passer godt ind i det, vi allerede er optaget her på skolen. Med det nye projekt får vi mere retning på det og en ramme for, hvordan vi sammen kan udvikle vores praksis, og det er fuldstændig fantastisk, siger Pia Christensen.

PlaySpaces i centrum

De 12 skoler i projektet skal arbejde med kreative læringsmiljøer, teknologiforståelse og legens potentialer i forhold til børns læring. Skolerne etablerer nyskabende og utraditionelle læringsmiljøer, såkaldte »PlaySpaces«, hvor både voksne og børn kan lege, eksperimentere, lære og være kreative med teknologi.

Erfaringer fra projektet vil blive delt og udbredt på tværs af landets 98 kommuner og bragt i spil som inspiration til arbejdet med teknologiforståelse i grundskolen.

Formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelser, Henrik Poulsen (S) glæder sig også over, at Furesø kommune er blevet en del af projektet.

- Det flugter fint med den udvikling i vores skoler, som er i gang, hvor vi blandt andet har Fremtidsværkstedet, som vi etablerede for 3-4 år siden. Her kommer alle elever i 6.-7. klasse forbi og laver hands on-arbejde og eksperimenterer med apps-udvikling, prototyper og mockups af forskellige ideer, som lokale firmaer stiller. Lego-projektet kan uden tvivl bidrage med den fortsatte udvikling, for de er langt fremme i fremtidens pædagogik og læring, siger han.

Viden skal spredes ud

Henrik Poulsen er sikker på, at de gode ting fra projektet kan komme andre skoler til gode også.

- Vi har allerede en god tradition for, at skolerne lærer af hinanden, ikke mindst igennem skolelederens faste møder men også på medarbejderniveau. Man låner og giver til hinanden. Det, jeg kan se opstå på Hareskov Skole, kan jeg nogle måneder senere se implementeret på Søndersøskolen. Skolerne er virkelig generøse over for hinanden, i stdet for på den måde at være i konkurrence med hinanden, siger han.

Ud over Lyngholmskolen deltager Varnæs Skole (Aabenraa), Løsning Skole (Løsning), Hvalsø Skole (Lille Skensved), Højelse Skole (Lille Skensved), Sydmors Skole og Børnehus, Skansevejens Skole (Nørresundby), Tåsingeskolen (Svendbrog), Sct. Hans Skole (Odense), Lundehusskolen (København), Højslev Skole (Højslev) og Skovvangskolen (Aarhus).

Landets seks professionshøjskoler står sammen med LEGO Fonden bag Play@Heart, som understøttes med en fondsbevilling på 50 millioner kroner og løber frem til 2025. Projektet er et initiativ under det landsdækkende Playful Learning-program, som arbejder for at fremme børns kreative, legende og eksperimenterende tilgang til verden.