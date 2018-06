Lyndomme til rumænske tyve i S-tog

To rumænere har fået henholdsvis fire og otte måneders fængsel for tyveriforsøg i S-tog ved Farum Station og overtrædelse af indrejseforbud.

Furesø - 10. juni 2018 kl. 10:30 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Lyngby idømt lørdag to rumænske mænd på 36 og 30 år straksdomme for forsøg på tyveri i S-toget til Farum og for overtrædelse af udlændingeloven for henholdsvis 2. og 4. gang, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Mens den 30-årige mand skal otte måneder i fængsel, skal den 36-årige bag tremmer i fire måneder, oplyser vagtchef Jesper Hansen, Nordsjællands Politi.

- Begge har desuden fået indrejseforbud i seks år, fortæller Jesper Hansen.

Ved 03-tiden natten til lørdag henvendte et vidne sig til politiet og fortalte, hvordan de to mænd udviste stor interesse for de sovende personer i S-toget ved Farum Station.

Mændene delte sig og satte sig ved siden af sovende personer - ifølge politiet en velkendt måde at begå tyveri i S-toget.

Politiet mødte op i S-toget og anholdte de to mænd, som er rumænske statsborgere, der slet ikke burde opholde sig her i landet, da de begge havde indrejseforbud, idet de tidligere er blevet dømt for kriminalitet i Danmark.