Gert Klausen har taget turen fra specialarbejder til leder af driftsafdelingen. Foto: Mikkel Kjølby

Lun driftsleder blev fejret for 40 års tro tjeneste

Furesø - 19. juni 2021 kl. 15:21 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

FURESØ: Man hører meget om upopulære offentligt ansatte, men i Furesø Kommune oplever man ofte, at folk taler positivt om driftsafdelingen og ikke mindst gartnerafdelingen, som spreder glæde med smukke kreationer rundt omkring i kommunen.

Manden bag det hele hedder Gert Klausen. Og hvis man ellers kan se bort fra, at han i dag bor i Ølstykke, så kan man næsten ikke finde en person, som er mere inkarnationen af Furesø end ham.

Han blev født i et skovløberhus i Nørreskoven, gik på Ll. Værløse skole, levede ungdomslivet i Farum og Værløse, og så en tidlig morgen i 1980 gik han op på dritsgården til gartnerformand Jens Petersen. Gert Klausen blev ansat som specialarbejder. En af dem, der mærker arbejdet på sin egen krop, når der skal ordnes fliser, plantes nye bede eller væltes træer.

- Jeg har haft fingrene i alle funktioner i driftsafdelingen. Jobbet lå naturligt for mig. Interessen for det grønne fik jeg fra min opvækst i Nørreskoven, forklarer Gert Klausen.

Gennem årene har han set byerne vokse op omkring ham.

- Det var en spændende tid, men også en meget andet tid. Vi brugte giftstoffer, når vi sprøjtede fliserne, og der var en helt anden kultur. Dengang måtte man tage en øl til frokost. Nogle havde sværere ved det end andre. Dengang havde borgerne heller ikke så meget fokus på kommunens folk. I dag har vi 40.000 arbejdsgivere. Og så var det jo en mandsdomineret arbejdsplads med en noget grovere omgangstone. Først i slutningen af 1980´erne blev der ansat kvinder i driftsafdelingen. Det gav en helt anden omgangstone, erindrer Gert Klaúsen.

Gert steg lige så stille i graderne. Han var souschef i gartnerafdelingen, da stillingen som overgartner blev ledig.

- Jeg fik tilbudt stillingen som overgartner, men følte mig ikke helt parat til at tage den. I stedet fik vi Christina Kastrup Madsen ind som overgartner. Vi har haft et fantastisk samarbejde lige siden, siger Gert Klausen.

I slutningen af 1980´erne dukkede en anden markant skikkelse op, da Tom Andersen blev ansat som driftsleder i Værløse Kommune, den stilling beklædte han, indtil han gik på pension i 2011.

I 2005 søgte Gert Klausen stillingen som driftsleder i Farum Kommune. Den fik han. Men skæbnen ville, at de to kommuner blev sammenlagt. Tom og Gert blev begge indkaldt til jobsamtale til stillingen som driftsleder i Furesø Kommune. Gert var klar i spyttet.

- Jeg ville ikke kunne have Tom til at arbejde under mig, men jeg kunne godt arbejde under Tom, og sådan blev det, fortæller Gert Klausen.

Tom og Gert stod i spidsen for afdelingen frem til 2011, hvor Tom gik på pension. En overgang kom en anden leder ind, men i 2013 fulgte en omstrukturering, og så var det Gerts tur til at stå i spidsen for de mellem 60 og 70 medarbejder (alt efter sæsonen) i driftsafdelingen.

- Det var en kæmpe udfordring, men det havde været lærerigt at være driftsleder i Farum, og årene med Tom Andersen havde også givet mig meget erfaring sammen med en række ledelseskurser, siger Gert Klausen, som glæder sig over at have dygtige medarbejdere.

- Det er noget af et job, men det er også et spændende job på den måde, at vi har en arbejdsplads, hvor der er mulighed for at lave noget nyt og kreativt, og ikke er grund til at være bange for at lave fejl. Vi har en dygtig overgartner i Christina Kastrup Madsen, og en værkfører i Benny Bach, som virkelig er dedikeret. Medarbejderne brænder virkelig for det. På den måde er det dejligt at være leder, siger Gert Klausen.

Når man støder ind i Gert, vil man oftest møde et stort smil, som snart bliver suppleret med lune bemærkninger, men bag det hele gemmer sig en alvor, for tingene skal naturligvis gøres ordentligt.

- Humor er vigtigt. Det giver bare det hele lidt luft. Vi laver jo fejl af og til. Det kan vi ikke undgå. Men når det sker, er det vigtigt at lære af det, siger Gert Klausen.

Trods sine 41 år som ansat i driftsafdelingen er Gert Klausen en rask, ung mand på 60 år med udsigt til 50 års jubilæum om ni år, men det føler han sig ikke så sikker på.

- Jeg vil ikke skrive under på, at jeg når et 50 års jubilæum. Der er temmelig mange børnebørn, som jeg også skal se til ved siden af mine fritidsinteresser jagt og fiskeri, siger Gert Klausen.

Gert har selv tre børn, og hans kone har to. Tilsammen er det blevet til intet mindre end 11 børnebørn.