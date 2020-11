Se billedserie Lotte er ordblind, talblind og har adhd. Så det med skolen er ikke altid lige let. Men når det handler om dyr, har hun helt særlige kompetencer. Foto: Allan Nørregaard

Lottes særlige talent skal styre Skolelandbrugets stædige æsler

Furesø - 14. november 2020 kl. 10:11 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Et æsel har ry for at være et stædigt dyr. Men i virkeligheden er det mest udtryk for at værebange, når de sætter hælene i.

Og det er lige præcis, hvad vallakken Bonito gør, da den skal ind i stalden. Den skal ingen vegne. Men heldigvis kan man kalde på Lotte.

- Den er bare bange. Det er nok vandkanden der, siger Lotte med overbevisning i stemmen.

Og ganske rigtigt får den 12-årige pige fra Værløse overtalt Bonito til at gøre hoppen Drude selskab inde i varmen.

Lotte er et af de 19 unge mennesker, som har deres daglige gang på Skolelandbruget i Stavnsholt, fordi de af den ene eller anden årsag ikke passer ind i skolevæsenet. Lotte er klar i mælet.

- Jeg er talblind. Jeg er ordblind. Og så har jeg adhd. Jeg er bare ikke så god til det med skolen. Her på Skolelandbruget har jeg det meget bedre, siger Lotte med selvtillid i stemmen.

For det er ikke uden grund, at skolelandbrugets leder Johnny Skjoldborg Krog har udpeget Lotte til at tage sig ekstra godt af de nyindkøbte æsler. Lotte har særlige talenter for heste og går til ridning.

Hun har da også forlængst afkodet de to æsler.

- Bonito er forsigtig, mens Drude bare kommer hen og hilser med det samme, forklarer Lotte.

Skolelandbruget har købt de to æsler på Djursland. Turen frem og tilbage tog 13 timer, men det er besværet værd.

- Æsler kan noget særligt. De kan skabe ro, siger Johnny Skjoldborg Krog.

Faktisk er der opstået en særlig art af terapi, den kaldes Asinoterapi og bruges i flere land sydpå.

Særlige talenter

Skolelandbruget i Stavnsholt har en lang og glorværdig tradition for at byde daginstitutioner og skoleklasser velkommen. Samværet med dyrene har altid givet særlige relationer og oplevelser.

Men da Johnny afløste legendariske Susanne Lund-Larsen var det med en ganske særlig mission.

- Skolelandbruget har altid haft som kerneydelse af formidle til dagtilbud og skoler. Men når vi nu ved, hvad stedet kan, er det også muligt at skabe plads til børn med særlige talenter. I den forbindelse kan dyrene rigtig meget, forklarer Johnny Skjoldborg Krog.

Skolelandbruget har i den grad ramt et ømt punkt. For det vælter ind med henvendelser om unge mennesker, som gerne vil lidt væk fra skolebænken og ud til dyrene.

- Vi har 19 unge mennesker her ude. De er her, fordi det af den eller anden grund er svært for dem at gå i skole. Vi har sagt nej til flere. Men vi er ved at lave en plan for, hvordan vi kan rumme mere. Det skyldes vi, fordi vi har muligheder, som man ikke har andre steder, fortæller Johnny.

Lokalpolitikeren Bettina Ugelvig Møller (S) er mødt frem for at tage ved lære af Lotte, som viser, hvordan de stædige æsler skal håndteres - mest med kærlighed forstås.

- Det er kæmpe vigtigt, at de unge mennesker med skolevanskeligheder kan komme herud. For når de kommer herud, sker der noget med dem fysisk og psykisk, siger Bettina Ugelvig Møller, som ser frem til mere.

- En arbejdsgruppe i forvaltningen er ved at kigge på, hvordan vi kan tilbyde endnu mere. Men samtidig er det også vigtigt, at dagtilbud og skoler kan bruge Skolelandbruget som altid, forklarer Bettina Ugelvig Møller.

Rundt i byen

Coronavirussen har sat sit præg på Skolelandbrugets dagligdag, men personalet gør, hvad de kan for at holde kontakten med borgerne, som ikke har adgang for tiden.

- Vi har gået ture med gederne nede i landsbyen. Det er så hyggeligt. Vi har også planer om at købe en lille hestevogn, så vi kan komme ud køre med de to æsler, lyder det med et smil fra Johnny Skjoldborg Krog.