Se billedserie Vægtskiverne ligger stille i Puls180, men centret gør flere ting online, så stedet ikke bliver glemt, fortæller direktør Per Kronholm Klintorp

Lokalt fitnesscenter: Det er vigtigt at huske hverdagen før corona, når vi åbner igen

Fitnesscenteret Puls180 i Farum bruger sociale medier for at blive husket under nedlukningen. "Jeg længes efter at komme igang igen," siger direktør Per Kronholm Klintorp

Furesø - 30. januar 2021 kl. 07:13 Af Jens Berg Thomsen, tekst og foto Kontakt redaktionen

Nedlukning version 2.0 har ramt mange butikker og erhvervsvirksomheder. Én af dem er Puls180, der holder til i industrikvarteret i Farum. Hvor man før så folk svinge kettlebells, løbe rundt om centret og svinge sig i rebene, er der lukket ned igen.

"Det er vigtigt for os, at vi ikke bliver glemt under nedlukningen. Det er også vigtigt, at vi er et lokalt fitnesscenter. Det er gået mere og mere op for mig, mens jeg har haft et lokalt firma. Det er super vigtigt, hvad der sker i lokalområdet. Folk vil gerne tilbage til hverdagen, og her mener jeg, at det er vigtigt at huske, hvordan hverdagen var inden coronaen. Derfor er det vigtigt at bruge sit lokale fitnesscenter, sin lokale skomager eller hvad det nu måtte være. Jeg tror, det bliver vigtigt for, at man kommer tilbage på sporet efter coronaen. Nu har vi været tvunget til at handle på nettet selvfølgelig, men jeg tror, det lokale bliver vigtigt for os, når vi er ovre nedlukningen igen," siger Per Kronholm Klintorp, der direktør i Puls180 og medgrundlægger af centret, der ud over Farum også har afdelinger i Espergærde og Ballerup.

De i alt tre fitnesscentre er for anden gang lukket ned. Første gang var i foråret, og her i anden omgang er en lang række butikker kommet med i nedlukningen.

"Jeg prøver det for anden gang nu. Under den første nedlukning renoverede vi og malede vi det hele, så det kan vi ikke gøre denne her gang," siger han.

"Så jeg går da og tripper for at komme igang igen. Det gør jeg. Men jeg er overbevist over vores berettigelse som lokalt fitnesscenter, så jeg har håb."

Bruger sociale medier Per Kronholm Klintorp fortæller, at Puls180 har kørt gratis træning og eksempelvis kostråd online, så folk ikke glemmer at have lidt sundhed i deres liv.

"Vi bruger sociale medier meget, hvor vi har medlemsgruppper med daglige workouts. Der er også andre slags video og madforslag. Vi prøver at lære lidt fra os om søvn og energiforbrug, så der er mulighed for at holde sig nogenlunde sund," siger han.

Inden nedlukningen har der altid været lagt vægt på netop det sociale i Puls180, fortæller han.

"Der er folk, der har trænet her i mange år, og de kan selvfølgelig finde ud af at træne for sig selv. Men jeg ved også, at mange stadig bruger det, vi lægger op, som inspiration og for at holde momentet. Jeg tror også, at folk, der ikke er medlem, bruger det. Og det må man gerne, der er ingen, der betaler nu under nedlukningen. Men jeg tror, at onlinedelen er vigtig for, at folk ved, at der er noget, der hedder Puls180. Jeg tror også, at mange tænker, at det er en form for samfundssind at være i god form her under corona, så man eksempelvis ikke er en belastning for sundhedsvæsnet," siger han.

"Jeg længes efter at komme i gang, og det gør folk derude også, fornemmer jeg. For nylig lagde jeg en gammel reklamevideo op på Facebook, og kommentarerne strømmede ind hvor folk skrev, at de savner Puls180, og at det er deres andet hjem," siger han.

"Jeg kan ikke udføre mit arbejde fuldt ud for tiden. Jeg søger selvfølgelig hjælpepakker, men det er lidt kedeligt at få tiden til at gå med. Jeg håber, at vi snart kan åbne noget igen. Jeg vil ikke være pessimist, men omvendt gider jeg ikke at blive skuffet hver gang, det bliver udsat. Mange tror, at fitnesscentre er et sted med megen smitte, men det er der ikke evidens for. Vi holder afstand og har malet firkanter på gulvet, så folk kan holde afstand. Vi har også sat en større tidslomme ind mellem holdene, så folk kan gå ind- og ud af centeret med god afstand," siger Per Kronholm Klintorp.

Alle er lige meget værd Per Kronholm Klintorp åbnede Puls180 i 2014, og det meste af træningen har altid været holdtræning for at dyrke det sociale, og at man ikke "bare" sidder og træner i hver sin maskine, forklarer han.

"Sammenholdet er i højsædet. Og så er crossfit en sportsgren på linje med eksempelvis fodbold. Du kan gå til en crossfit-turnering, og det synes nogle er sjovt. Normalt har vi også klubmesterskaber her i Puls180. Vi lærer at sjippe og stå på hænder og sådan noget. Vi havde en kvinde på 65 år her i efteråret, og hun lærte at stå på hænder op ad en væg. Hun havde jo tårer i øjnene. Det gør en stor forskel for folk, når de kan rykkes," siger han.

"Her kommer vi meget hinanden ved, vi er ikke i hver sin lille boble og passer én maskine ad gangen. Her er alle også lige meget værd, selvom den ene kan løfte 20 kilo og den anden 200 kilo. Og man kan sagtens gå på hold med hinanden her, selvom der er niveauforskel. Det er også okay at træne i eksempelvis bar overkrop her, og det er ikke kun folk, der har sixpack, der gør det. Vi er her for at træne, og her er en afslappet stemning," siger han.