Lokalpolitiker er ny formand for forfatterforening

I Furesø er han mest kendt som lokalpolitiker og i særdeleshed som formand for Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelser.

Men der findes en helt anden side af den tidligere gymnasielærer Henrik Poulsen. I sit professionelle virke skriver han fagbøger. Senest et digitalt væk om de islandske sagaer. Henrik Poulsen tager nu skridtet videre. Han er blevet formand for de 300 faglitterære forfattere organiseret under Dansk Forfatterforening.

Henrik Poulsen stiller sig i spidsen for de faglitterære forfattere på et tidspunkt, hvor fagbogen er presset på bogmarkedet, og hvor faktuel viden er presset af misinformation og konspirationsteorier på de sociale medier.

- Fagbogen er truet. Det er alvorligt, fordi den udgør grundlaget for viden, oplysning og debat, understreger Henrik Poulsen og fortsætter: Fagbogen er vores vidensgrundlag, og det er vigtigt, at vi holder denne genre i live. I Danmark har vi en produktiv gruppe af forfattere, som giver en dansk vinkel på samfund og tilværelse, og som skriver på dansk.

Ifølge Henrik Poulsen er der noget at lære af de andre nordiske lande. I Norge har man for eksempel oprettet professorater i fagbogen, og det har haft stor betydning for fagbogens status i et land, der på mange måder ligner Danmark.