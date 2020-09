Se billedserie Nogenlunde sådan her forventer Marie Kruses Skole, at sportshallen ved Borgmester Jespersensvej kommer til at se ud.

Send til din ven. X Artiklen: Lokalplanforslag åbner mulighed for haller og parkering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalplanforslag åbner mulighed for haller og parkering

Furesø - 24. september 2020 kl. 09:25 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et ekstra byggefelt til en sportshal har sneget sig ind i lokalplanforslaget for Farum Øst.

FARUM: En ny lokalplan for området ved Farum Arena er netop sendt i høring. De næste otte uger kan borgerne give deres besyv med.

Den nye lokalplan indeholder som forventet mulighed for en sportshal på grusbanen ved Borgmester Jespersensvej. Det er Marie Kruses Skole, som har ønsket denne mulighed for at forbedre skolens idrætsfaciliteter og undervisning i samme fag.

Dette vil inddrage godt og vel 100 parkeringspladser på grusbanen, og da området i forvejen plages af ulovlige parkeringer ved store begivenheder i Farum Arena skal der gøres noget ved den problematik.

Der lægges op til at etablere op mod 200 parkeringspladser på Paltholmvej og lave yderligere et byggefelt ved siden af Farum Arena til et parkeringshus eller en sportshal.

- Lokalplanens hovedformål er, at give mulighed for at bygge en hal på grusbanen og sikre nye parkeringspladser ud mod Paltholmvej, siger udvalgsformand Susanne Mortensen (K).

Furesø Kommune ejer området, men det forventes, at Marie Kruses Skole køber området ved Borgmester Jespersensvej for at etablere en sportshal med et fodaftryk på 2100 kvadratmeter.

Venstres Lars Carpens undrer sig over, at byggefeltet mellem Farum Arena og Paltholmvej ikke kun giver mulighed for et parkeringshus men også en sportshal.

- Venstre mener, at lokalplanforslaget giver et bud på en god samlet løsning for området, derunder også parkeringsforhold. Men hvad er begrundelsen for at medtage byggefeltet til en sportshal ved Farum Arena. Har Ole Bondo Christensen haft dialog med en eventuel sponsor, lød det undrende fra Lars Carpens ved onsdagens byrådsmøde.

- Der er ingen konkrete overvejelser om en ekstra sportshal, men vi tænkte, at når vi arbejdede med en lokalplan, var det oplagt at sætte området i spil. Det er rettidig omhu, lød svaret fra borgmesteren.