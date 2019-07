Lokalplan for Farum Hovedgade sendes i høring

Forvaltningen udvidede desuden dialoggruppen for Farum Hovedgade for borgere med særlig interesse i projektet. De mødtes senest i april 2019. Endelig har kommunens særlige arkitekturudvalg vurderet projektet. Der har i hele forløbet været særligt fokus på arkitekturen og på at skabe gode byrum, der vil fremme bylivet.

- Med bygherres seneste forslag til arkitekturen for etagebebyggelsen ud mod Farum Hovedgade, er der fundet en løsning, der indarbejder forslagene fra arkitekturudvalget og dermed fører til et byggeri, der bedre indpasser sig i omgivelserne og giver en mere holdbar pladsdannelse. Det er mit håb, at byggeriet på den måde vil virke inviterende og godt indpasset i Farum Hovedgade og dermed bliver et stærkt aktiv for naboer, handlende og erhvervsdrivende. Et sted, hvor man har lyst til at være fem minutter mere, drikke en kop kaffe og nyde byens rytme«, siger Egil Hulgaard (K), der er formand for Udvalget for byudvikling og bolig.