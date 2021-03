Området omkring Danske Bank i Farum Hovedgade kan nu få 'Frodes Plads' som stednavn, hvis det godkendes. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Lokalhistoisk forening jubler: Nu har Frode udsigt til at få skilt på 'sin' plads

Furesø - 08. marts 2021 kl. 14:28 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

stednavn Furesø Kommune afsluttede søndag en ny høring om området omkring Farum Hovedgade 48-50 og 35 - også i folkemunde kendt som 'Frodes Plads'. En af modtagerne af høringsbrevet fra Furesø Kommune er Farum Lokalhistoriske Forening, og her jubler formand Ketty Træholt på bestyrelsens vegne over, at det nu ser ud til, at stedet helt officielt kan få sit navn.

Adressen bliver dog stadig Farum Hovedgade, men i brevet skriver forvaltningen, at navnet kan optages i stednavneregistret, og dermed vil stednavnet fremgå af Rejseplanen, Google Maps mv.

"Farum Lokalhistoriske Forening påskønner meget at byrådet går ind for navnet "Frodes Plads" opkaldt efter købmand Frode Jensen, som i mange år havde butik på pladsen. Det glæder bestyrelsen, hele vor forening og de mange hundrede tilkendegivelser, vi fik, da vi sidste år foreslog dette navn ved den daværende høring. Vi kan derfor fuldt ud godkende, at adresserne får stednavnet Frodes Plads, som den har heddet i utroligt mange år i daglig tale, og glæder os til at se skilt med navnet opsat på pladsen," skriver foreningen i sit høringssvar, som også er sendt til Furesø Avis.

Høringssvaret henviser til sidste års debat, da bygherren bag det nye Rema-, lejligheds- og erhvervslejemålsbyggeri ansøgte Furesø Kommune om at få lov til at kalde stedet for 'Banktorvet'. Det forslag blev dog skudt ned, men politikerne i byrådet besluttede i stedet at sende forslaget om 'Frodes Plads' videre.

"Hvis stednavnet godkendes, vil der blive opsat et skilt på pladsen," skriver kommunen.