Lokale kandidater uenige om forbud mod sprøjtegifte

- Det er utroligt vigtig, at vi får beskyttet vores drikkevand maksimalt mod forurening. Det gælder først og fremmest tæt på selve vandboringerne, men det skal ikke stoppe der. Vi er simpelthen nødt til at holde helt op med at bruge sprøjtegift. Det gælder først og fremmest i landbruget, men vi må altså også indstille os på, at det skal være slut med at bruge sprøjtegift i private haver, slår Øjvind Vilsholm fast.

- Jeg mener ikke, at man skal have et forbud. Det skal være op til den enkelte, hvordan man plejer sin have. Jeg tror på, at den enkelte tænker sig om. Det er mit håb, at der kommer produkter, som er mere miljøvenlige. Det vil ske, når virksomhederne kan se, at det er hensigtsmæssigt for dem, siger Ole Holleufer og har planen klar for, hvordan virksomhederne skal få øjnene op for miljørigtige produkter.