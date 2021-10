Lokale borgere laver klimamøder op til valget

klima Der skal sættes fokus på klimaet op til kommunalvalget i Furesø. Det mener en lille gruppe aktive borgere, der hver lørdag op til valget arrangerer såkaldte klimapåmindelser på Værløse Bymidte.

"Vi håber at få en dialog i gang mellem borgere og politikere om konkrete ting, man kan gøre for at reducere CO2-udledningen. Vi kunne godt tænke os, at klimaet kommer til at fylde endnu mere i politikernes bevidsthed, " siger Mette Madvig, der bor i Værløse, og som er en af initiativtagerne.

Ændre vaner

Ved hver klimapåmindelse vil der være korte oplæg fra blandt andet borgere i kommunen, ligesom lokalpolitikerne også er inviteret til at fortælle om deres klimamærkesag. Og selvom Furesø Kommune har gjort en indsats for at reducere kommunens egen udledning, så mener Mette Madvig, at der stadig er lang vej igen for udledningen i resten af kommunen.

"Furesø Kommune har over de seneste ti år reduceret sin udledning med over 50 procent inden for kommunens egen virksomhed, men det svarer kun til fem procent af CO2-udledningen på hele kommunens areal. De resterende 95 procent skal vi også tage fat på, som for eksempel handler om energiforsyning, borgernes transport og madvaner," siger hun og nævner et eksempel:

"Som småbørnsfamilie er det svært at undvære en bil, men når børnene bliver større, kan man måske bruge cyklen i stedet. Så det handler rigtig meget om vaner," mener Mette Madvig.

Borgerting om klima

Hun er selv selvstændig med egen virksomhed i Herlev, og i stedet for at sidde i bilkøen hver morgen overvejer hun nu at købe en elcykel.

"Jeg kan mærke, at der er kommet flere biler på vejene, og jeg synes, at det er fjollet at vi sidder en person i hver bil, så nu overvejer jeg en elcykel i stedet," siger hun.

Den nye klimagruppe tæller fire borgere, og deriblandt Mette Damsgaard, der har været med i det nationale klimaborgerting. Borgertinget består af tilfældigt udvalgte borgere over hele landet i forskellige aldersgrupper, og de er sammen kommet med forslag til politikerne på Christiansborg til løsninger på klimakrisen.

"Mette har været med i den proces, og det kommer hun også til at fortælle om til en af klimapåmindelserne," siger Mette Madvig.

Gruppen får også hjælp fra den landsdækkende forening Klimabevægelsen, som aktivt sætter fokus på klimaet op til kommunalvalget.

"Klimabevægelsen har lavet et katalog over, hvad man kan gøre op til kommunalvalget, og der vi havde lyst til at lave klimapåmindelser. Vi har også fået hjælp til at lave en grafik til vores Facebook-side," siger Mette Madvig.

Hun håber, at klimapåmindelserne vil skabe opmærksomhed ude hos borgerne op til valget.

"Det bliver spændende at se, hvor mange der synes, at det er interessant. I min egen omgangskreds oplever jeg, at klimaet fylder meget mere end tidligere, og jeg oplever en tålmodighed efter, at der sker mere," siger Mette Madvig.

Tid og sted

Klimapåmindelserne finder sted på Værløse Bymidte hver lørdag fra den 2. oktober kl. 11-12 frem til den 13. november.

Se mere om de enkelte arrangementer på Facebook-siden 'Klimabevægelsen Furesø'