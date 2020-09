HC Container er hovedsponsor for landsdækkende motorsportsserie.

Lokal virksomhed indgår sponsorat

KIRKE VÆRLØSE: Transportvirksomheden HC Container får landsdækkende eksponering.

Indehaver Kim König brænder for motorsport og er selv aktiv udøver. Nu har han medvirket til, at den fornemste klasse i Danmark fortsat har en løbsserie. Det sker under det nye navn TCR Danmark. Og det bliver med HC Container som hovedsponsor.

- Jeg brænder for racing og kører også selv. Og kva mit arbejde, så er jeg jo i forvejen bidt af hestekræfter, så det var et logisk skridt at tage.

Kim König glæder sig især over at være med til at løfte arven fra DTC med den nye klasse, TCR Denmark:

- For mig er det rigtig stort, at vi kan være med til at løfte arven fra DTC og det store arbejde, som mange mennesker gjorde i så mange år her. Det er skønt, at HC Container kan være med til at støtte op om det, og at vi her har en serie, der både får etablerede og nye, danske racerstjerner ud at køre, forklarer Kim König.

TCR Denmark vises live på TV, når DPlay og 6'eren.

HC Container er en familieejet transportvirksomhed, som med over 60 års erfaring er specialister i transport og affaldshåndtering. Hovedsædet findes på Lejrvej i Kirke Værløse.