Lokal stolthed over mæglerjubilæum

"Vore to butikker i kommunen har været en del af EDC næsten siden starten, og jeg selv kom ind i 1998 - dog ikke her. Det skete først fra 2004. Jeg valgte EDC, fordi kæden er velfunderet og velorganiseret samt at graden er selvstændighed er højest," siger Michael Tang i pressemeddelelsen.

"Vi får ikke henvist en lind strøm af kunder gennem en moderbank, så vi er nødt til at holde os skarpe i forhold til at blive anbefalet. Det er altid dejligt, når vi møder kunder, vi har hjulpet ad flere omgange, eller som kommer på baggrund af en anden kundes anbefaling. Det er en stor beslutning at handle bolig, og derfor gør vi os altid umage med at hjælpe vores kunder bedst muligt. Vi tror på, at det er en af grundene til, at flere af vores kunder kommer igen til deres næste bolighandel, og vi oplever ofte, at nye kunder har fået anbefalet os gennem familie eller venner. Det er vi enormt stolte af," lyder det fra Michael Tang.