Kevin Handberg fra Kvickly Farum og Trine Hesselund Hopp Møller fra FC Nordsjælland er klar til at støtte Børnehuset SIV. Tak siger leder Anja Toft Enderslev, der står i midten. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Lokal støtte sikrer børnehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal støtte sikrer børnehus

Børnehuset Siv får støtte fra Kvickly Farum og FC Nordsjælland

Furesø - 27. juni 2021 kl. 05:54 Kontakt redaktionen

Når Børnehuset Siv i sensommeren går i gang med at renovere Kildehuset på Farum Hovedgade, bliver det med en flot og nødvendig opbakning fra erhvervslivet i Farum.

Børnehuset Siv, der i 20 år har holdt til på Alfred Sørensensvej, er et tilbud om fællesskab og leg for børn med nedsat immunforsvar og deres familier.

Indtil nu har både Kvickly Farum og FC Nordsjælland meldt sig på banen for at sponsorere det nye børnehus, hvor der i fremtiden skal være plads til at hjælpe dobbelt så mange familier som i dag.

"Alle børn skal så vidt muligt have samme vilkår. Hvor vi andre kan se fremad, fordi der snart kommer en vaccine, er de alvorligt syge børn i børnehuset isoleret på ubestemt tid. Kan vi bare gøre deres hverdag en lille smule lettere, så er det det hele værd. Jeg står personligt også gerne klar til en lokal charmeoffensiv, så vi kan få endnu flere til at støtte op om udvidelsen, da vi i Farum har landets eneste tilbud til alvorligt syge børn og deres familier," siger varehuschef i Kvickly Farum Kevin Handberg.

Kvickly Farum støtter Børnehuset Siv med penge til at bygge et viktualierum, som varehuset senere vil fylde op, når det nye børnehus står klar til brug. Samtidig står varehuset klar til at donere i forbindelse med konkurrencer, auktioner, indsamlinger med mere. Derudover bliver der også tænkt på børnene, når Kvickly står med sæsonrester ved for eksempel halloween, jul og til påske.

Tumlesal fra FC Nordsjælland Også FC Nordsjælland vil gerne gå foran for at få flere i erhvervslivet og lokale borgere til at donere til det nye børnehus. FC Nordsjælland donerer derfor penge til etablering af en helt ny tumlesal.

"Der er så mange ting, vi tager for givet: Et godt og sundt liv. En normal hverdag. Men vi har alle det seneste år mærket, hvor rædselsfuldt det har været pludselig at blive isoleret derhjemme. Børnene, som kommer i børnehuset, ved ikke, hvornår de kan få en aktiv hverdag som andre børn. Hvis det her er deres eneste frirum, hvor de kan møde andre, så er det vigtigt, at vi kan give dem de mest optimale vilkår," siger Co-CEO i FC Nordsjælland, Trine Hesselund Hopp Møller.

Hos Børnehuset Siv er der stor taknemmelighed for den lokale opbakning.

"Vi er utrolige glade for, at to så stærke spillere som Kvickly og FCN går foran. Hos os kan børnene og deres familier få brudt isolationen og få den nødvendige støtte. De får et trygt fællesskab, de ikke kan få andre steder, fordi de her er beskyttet mod smitte. Derfor håber vi også, at mange flere vil støtte os," siger leder Anja Toft Enderslev.

Børnehuset Siv har en lang ønskeliste til det nye hus lige fra hårde hvidevarer, køkken, gulve, håndværkertimer med mere.

Derfor har huset netop iværksat en kampagne for at skaffe sponsorerer inden midten af juli. Vil du være sponsor, så hør mere på 21270011 eller støt via Mobilepay på 91644.

Jk