Lokal kirke får renoveret taget

"Forbipasserende kan ikke have undgået at bemærke, at der i de seneste uger er stillet stilladser op ved Stavnsholtkirken. I første omgang gælder det tårnene på den runde parkeringsplads og meget snart også sakristidelen, der føjer sig til selve kirken. Hen over sommeren vil hele bygningskomplekset blive omgærdet af stilladser, så den længe påkrævede renovering af taget kan gennemføres," skriver Farum Sogn i en pressemeddelelse.