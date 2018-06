Se billedserie Peter Martin Søhuus har gjort al forarbejdet til de fodboldfans, som måtte hungre efter viden om deltagerlandene ved VM i Rusland.

Lokal forfatter klar med VM-guidebog

Furesø - 01. juni 2018 kl. 13:50 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fodbold-VM i Rusland er lige på trapperne og endda med dansk deltagelse.

Med 32 deltagende lande, 736 spillere, 12 stadions og 4 tidszoner bliver der nok at holde styr på for engagerede danske fodboldfans. Hvis man vil vide mere om holdene, spillerne og alle de gode historier, så har Peter Martin Søhuus gjort forarbejdet.

Han har skrevet bogen: Historien om holdene - VM 2018, som er udkommet på Byens Forlag. Og har fået en række danske fodboldprofiler til at medvirke med indlæg i bogen.

- Al den statistik har tændt mig lige siden jeg var dreng og fik fodboldårbøgerne fra 1976 og 78. For mig er statistikken næsten lige så interessant som de mest velskrevne reportager, siger Peter Martin Søhuus.

Hans egen fodboldkarriere varede 14 dage, inden en slem omgang kighoste sendte ham hjem på sofaen. Det er heller ikke, fordi han konstant besøger de store fodboldstadions. Næh, for ham nydes fodbold bedst hjemme i sofaen.

- Mit første VM var 1990. Det var egentlig et kedeligt VM, men der var lige Cameroun, som lavede nogle store overraskelser. Ingen havde hørt om Roger Milla inden det VM. For mig er det interessant, hvem der bliver overraskelsen og hvem vi gør store over tid, fortæller Peter Martin Søhuus, som altid holder med underhundene og de skæve eksistenser.

- For mig er Ronaldinho med længder den bedste fodboldspiller gennem tiderne. Han var ikke på toppen så længe, men han havde en fantastisk boldglæde og teknik. Han evnede at gøre ting, blot fordi han havde lyst til det, siger Peter Martin Søhuus.

Med al den viden må han naturligvis have en ide om hvordan det kommende VM ender, og han er frisk på at komme med et bud.

- Det er et meget åbent VM. Statistisk set vinder et europæisk land, fordi slutrunden er i Europa, og statistisk set bliver det ikke Tyskland, fordi det er meget sjældent, man vinder to gange i træk. Jeg tror meget på Frankrig og bliver ikke overrasket, hvis finalen står mellem Tyskland og Frankrig. Turneringens overraskelse kan blive Danmark. Men det kræver at rigtig mange ting falder i hak, siger Peter Martin Søhuus.

Forfatteren driver sin eget firma fagkom.dk. Han har tidligere skrevet bøger om cykelsport og fodbold. For to år siden barslede han med bogen Europas landshold. Desuden har han om sport for blandt andre Politiken og bold.dk, ligesom han er spørgsmålsforfatter bag en særlig fodboldudgave af brætspillet Trivial Pursuit.