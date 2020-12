Lokal forfatter er klar med ny fremtidsroman

For et år siden udkom første bind i Pandora-serien og 3. december udkommer fortsættelsen.

"Mit primære formål med at skrive er at underholde læserne. Man skal helst opleve at blive opslugt af bogen og få en oplevelse, som overgår en tv-serie eller en film. Bøger kan noget helt særligt. De aktiverer fantasien for læseren, når læseren selv danner billeder i hovedet. Men der må også gerne være et underliggende tema, som giver stof til eftertanke, når bogen er læst." siger Christian Engkilde ifølge pressemeddelelsen og fortsætter: