Lokal forfatter: Ny bog om modgang og bedre trivsel

Forfatterne til bogen deler deres personlige historier om, hvordan de har stået ansigt til ansigt med forhindringer, tab, nederlag, kriser og store muligheder og insisteret på at vende disse til noget, de kunne lære af, vokse med og bruge til at skabe et bedre liv. Det er læringer og livsprincipper, som kan bruges igen og igen.

"De personlige historier viser, at vi som mennesker ikke står alene, og at der er håb og mulighed for at skabe et mere succesfuld liv for eksempel en mere spændende karriere, dybere relationer til dem, man elsker, et særligt fristed eller bolig, bedre muligheder for ens børn og børnebørn eller noget helt femte," skriver Louise Neel Høyer i en pressemeddelelse.